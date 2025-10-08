バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）は?大先輩?とのマッチアップを全力で楽しんだ。昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーはパートナーシップを締結した縁で、イタリア１部の名門・ペルージャとの国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。最終日となった８日の一戦は、０―３でサントリーが敗戦。７日の試合に続き黒星を喫する形となったが、高橋は「結果的に負けてしまったけど、本当にペルージャとの試合は非常に