エボリューション８日の新木場大会で?暴走社長?こと諏訪魔（４８）がマッスル坂井（４７）と珍妙な戦いを繰り広げた。この日２人は「マイルド・ランバージャックデスマッチ」で対戦した。ゴング前に坂井から同ルールの説明が行われ、諏訪魔には通常のランバージャックデスマッチルールを採用。一方で「プロレスが苦手」と自称する坂井は場外に出た場合、花道に設置された休憩ポイントで水分や栄養分を補給することが認められる