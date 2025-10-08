お笑いコンビ「ロザン（宇治原史規＝４９、菅広文＝４８）」が８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。公然わいせつの疑いで逮捕されたアイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバーの草間リチャード敬太（２９）について言及した。一連の騒動を受けて、番組の放送休止や広告中止などの余波も相次いでいる。菅は「別にかばってるわけじゃなくて、反省もされてるし。リスタートはどうするんですかっていうことを社会としても