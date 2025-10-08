ケンタッキーダービー以来の帰国後初戦となった2番人気のルクソールカフェだったが、大きく離れた3着までだった。先行争いを見ながら好位で立ち回ったものの、直線では先を行く2頭から9馬身離されてしまっての入線。勝ち負けに加わることは出来なかったが、力あるところは見せていた。3着ルクソールカフェ佐々木大輔騎手「右から左に手前を替えるのがあまり得意じゃないのかなという身体の使い方でした。それも含めて僕がレー