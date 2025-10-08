ダート三冠競走2年目にして、ナチュラルライズの三冠なるかというところだったが、惜しくも2着に敗れた。勝負どころで逃げたナルカミに並びかけていき、直線勝負に持ち込んだ。しかし手応え抜群のナルカミがもうひと伸び。きょうのところは勝ち馬のパフォーマンスが上回ったが、二冠馬として意地は見せた。2着ナチュラルライズ横山武史騎手「馬は本当によく頑張ってくれました。まだまだ難しいところがありますが、いつもに比