ファンタジアが詰まった2ndソロアルバム『OTOGIMASHOU』について、「歌詞にもサウンドにも、夢があって元気が出る。全曲好き！」と満足げな高城れにさん。アルバムのテーマは、世代問わず誰もが夢を見られる“御伽の世界”「“御伽の世界”をアルバムのテーマにしたのは、世代問わず誰もが夢を見られるから。私自身、シンデレラなどのお姫様に憧れたり、希望や元気をもらって育ちました。そして大人になったいまもお伽話や絵本を読