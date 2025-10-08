旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「안녕히 주무세요（アンニョンヒ ジュムセヨ）」の意味は？「안녕히 주무세요（アンニョンヒ ジュムセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、夜に使う挨拶です。「안녕히 주무세요（ア