◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦川崎３―１柏（８日・Ｕ等々力）ホームの川崎が２点リードを奪い、先勝した。前半開始３分、川崎にアクシデントが発生した。今季リーグ戦２３試合出場の主力、左ＤＦ三浦が左足を痛めたとみられ、同６分にＤＦ田辺と交代した。しかし、川崎は１０分、ＦＷマルシーニョのパスを受けたＭＦ山本が遠目から右足を振り抜くと、相手に当たって軌道が変わり、ＧＫの頭上を越えてゴールに吸い込まれた