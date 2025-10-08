ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は4日目を終えた。得点率20位タイ（5.75）から準優勝負駆けに挑んだ井口佳典（48＝三重）が4日目の2走を2、1着でクリア。7位まで大きくジャンプアップして、準優11Rに3枠で乗ってきた。特に後半10Rでのサイドのかかりは自身でも納得の手応えだったという。「調整をやりすぎた3日目の反省を踏まえて、いい調整ができた。ベタ水面だったこともあるけど、舟の