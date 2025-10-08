気象庁は、八丈町と青ヶ島村の暴風と波浪の特別警報について、新たに利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村に追加発表しました。台風22号の中心は、9日の明け方から朝にかけて、非常に強い勢力で伊豆諸島に最も接近する見込みです。気象庁は、8日午後5時前に伊豆諸島南部の八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報を発表していましたが、午後9時すぎに三宅村、御蔵島村と伊豆諸島北部の利島村、新島村、神津島村に追加発表し