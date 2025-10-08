気象台は、午後9時10分に、暴風特別警報を三宅村、御蔵島村に発表しました。また波浪特別警報を三宅村、御蔵島村に発表しました。さらに大雨警報（土砂災害、浸水害）を八丈町、青ヶ島村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風特別警報】東京都・三宅村、御蔵島村に発表大災害に厳重警戒 8日21:10時点【特別警報（暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。