職場で「お局様」との攻防戦を繰り広げたことのあるママはいますか？今回の投稿は「お茶をいれる・いれない」という、一見ささいな問題。しかしそこには社内での人間関係や古くからの慣習、そして小さな意地の張り合いが複雑に絡み合っているようです。『職場で、地味な嫌がらせをしてくるお局様がいます。たとえば、他の方のゴミは回収するけれど私のだけは無視をするなど。今日は「もうあなたにお茶はいれません」と宣言されて