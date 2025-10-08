私はユカ（32）。とある地方で5歳と3歳の姉妹と夫の4人で暮らしています。先日、久しぶりに学生時代の友人・ミスズ（32）からランチのお誘いがきました。ミスズは旦那さんの転勤に伴ってしばらく地元を離れていたので、久しぶりに会えて嬉しかったのですが……一緒にきたユイトくん（3）が靴のままソファにのってしまったのです。ミスズはそれを注意しないどころか、見かねて指摘した私の意見もスルー。はっきり言ってドン引きです