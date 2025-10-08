子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！第13話夫に伝えた謝罪【編集部コメント】エリさん、素直にコウタさんに謝ることができてよかったですね。とても正直に「心のどこかで面倒くさいと思っていた」と本心を打ち明けています。真摯に謝るエリさん