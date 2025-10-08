桐生市役所の新庁舎建設に関する設計業務の入札を巡り、加重収賄などの罪に問われている元副市長の初公判が８日、さいたま地裁で開かれ、元副市長は起訴内容を認めました。 起訴状によりますと、桐生市の元副市長森山享大被告（５２）は、桐生市の新庁舎建設に関し、入札事務を監督する立場だった２０２０年８月から１２月までの間に、特定の会社に審査委員の氏名などの秘密事項を漏らし謝礼として１０万円分の商品券を受け取った