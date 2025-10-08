職場のトラブルや働き方改革へのアドバイスなど人事労務管理の専門家による無料相談会が県内各地で一斉に開かれました。 この相談会は県社会保険労務士会が毎年県内各地で実施しているもので今年は道の駅「おおた」をはじめ、６カ所で開かれました。 働き方改革が進む一方で、「産休・育休への相互理解の不足」や「さまざまなハラスメント」など職場でのトラブルが顕著になっていて社会保険労務士への相談件数も年々増加している