スーパーの中を歩く１頭のクマ。店の防犯カメラがとらえた画像です。体長１．４メートルほどの成獣とみられています。 ７日の午後７時半ごろ、沼田市恩田町のスーパー「フレッセイ沼田恩田店」にクマ１頭が侵入し、店の中にいる客に覆いかぶさっていると目撃した人から警察に通報がありました。 警察によりますと、７６歳と６９歳の男性が軽いけがをしました。現場はＪＲ沼田駅から２キロほど離れ