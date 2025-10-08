日本サッカー協会は8日、国際親善試合2試合に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。FW上田綺世（フェイエノールト）は9番から18番に変更し、これまで18番をつけていたFW町野修斗（ボルシアMG）が新9番を背負うことになった。全体練習後に取材に応じた町野は「綺世君が18をつけたかったみたいなので、そうやって言われました」と事情を明かし、「9もストライカーというか、あんまりつけたことがないので、数字を残したいな