◇バレーボールワールドチャレンジシリーズサントリー0―3ペルージャ（2025年10月8日東京・有明アリーナ）国際親善試合の最終戦が行われ、日本代表の高橋藍（24）を擁するSVリーグ王者のサントリーは、日本代表主将の石川祐希（29）が所属する欧州チャンピオンズリーグ覇者のペルージャ（イタリア）に0―3のストレート負けを喫し、2連敗となった。「日本がどれだけ世界と戦っていけるか証明する場」と位置づけて臨んだ