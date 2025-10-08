８日午後４時５分頃、千葉県八千代市大和田新田の県道で、小学生くらいの男児の自転車が歩道を走行中、男子高校生の自転車とすれ違いざまに接触した。男児は車道に倒れ込み、走ってきた船橋市の男性運転手（２３）の大型トラックにひかれ、現場で死亡が確認された。現場は片側１車線の見通しの良い緩やかなカーブ。八千代署が発生時の状況を調べている。