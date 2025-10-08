広告代理店の担当者に対し利益供与を行っていた問題などで、NSTは8日、日本民間放送連盟から厳重注意を受けました。関東信越国税局から制作会社などに支払った制作費11億円が経費として認められず、修正申告の指導を受けたことから、NSTは外部調査委員会を設置し調査を実施。今月3日に公表した外部調査委員会の調査報告書では、東京支社で2014年ころから広告代理店の担当者に対し利益供与を行うことで、CMなどの出稿につなげていた