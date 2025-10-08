8日、ノーベル化学賞に京都大学高等研究院で特別教授を務める北川進氏が選ばれたことを受け、日本人3人目のノーベル化学賞受賞者である野依良治氏がコメントを発表しました。【野依良治氏のコメント全文】栄えあるノーベル化学賞のご受賞に心から祝意を表する。30年近くにわたる継続的努力により、日本発の基礎化学成果が国際的認知を受けたことを嬉しく思う。無機・有機複合骨格をもつ、革新的な多孔性材料の開発にかかわるもので