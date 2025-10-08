愛知県警本部 男が800万円をだまし取った相手は、自身が手がけるクラウドファンディングプロジェクトの支援者でした。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市の無職・古田峰王容疑者（51）です。 警察によりますと、古田容疑者はおととし、愛知県春日井市の男性（54）にＳＮＳで「自分は余命6カ月で、先進医療を受けるための治療費を代わりに支払ってほしい」とうそをつくなどして、現金800万円をだまし取った疑いが持たれて