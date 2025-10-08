教師のグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、名古屋地検は北海道の中学校教師の男を盗撮未遂などの罪で起訴しました。 性的姿態等撮影未遂などの罪で起訴されたのは、北海道の中学校教師、柘野啓輔被告（41）です。 起訴状などによりますと柘野被告は去年10月、北海道内の施設で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした罪などに問われています。 柘野被告は当初、