前の話を読む。妻はマンションを売却しようと動く。さらに女性といた証拠を押さえようとマンションに行くが鍵が開かない。しかも見知らぬ女性から声をかけられ…。■もしかして彼女が…？■「部屋を借りた」ですって？■いつの間に？■鍵は夫の差し金？■女性に聞いても無理？妻に声をかけてきた女性は「この部屋は母が夫から借りている」と説明しました。その言葉で妻は、夫がマンション売却を阻止するため先手を打ったのだと悟り