元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。昨年、自身の密会スキャンダルを報じた週刊誌で連載を開始したことについて本音を漏らす一幕があった。この日、共演の小原ブラスが「今回、中丸くんについていろいろ調べたんだけど、自分のことを書いた週刊誌でコラム始めたの。（週刊）文春でやってるの。その事実を知って戦慄が走ったの。