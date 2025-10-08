ドル円１５２．７０近辺、ユーロドル１．１６３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、ドル買いの動きが一息ついている。ドル円は153円付近まで買われたあと、152.70付近に小幅調整されている。ユーロどりは1.1606付近を安値に1.1630付近へと下げ渋り。ただ、全般的には前日比ドル高の水準で推移している。 USD/JPY152.71EUR/USD1.1627