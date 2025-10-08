秋田朝日放送 秋田県内では８日、クマによる人身被害が相次ぎました。大仙市では散歩していた女性が襲われる瞬間が防犯カメラに映っていました。 警察によりますと、８日午前７時ごろ大仙市長野で散歩をしていた８２歳の女性が体長およそ８０ｃｍのクマ１頭に襲われました。 近くにある会社の防犯カメラには女性が襲われた状況の一部始終が映っていました。クマは突然女性に向かって飛びあがりながら突進してきたことがわ