俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（8日スタート、毎週水曜後10：00）の初回OA直前制作発表記者会見が8日、都内で行われた。佐野が、母から逃げた過去を明かした。【写真】エスケイプポーズをきめた佐野勇斗会見では「ESCAPE不可能！さいころトーク」を実施。「今一番逃げたいこと」を当てた佐野は「ないっすね。逃げたいって何ですか？」とか