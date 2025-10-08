元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。11日に開幕するセ・リーグのクライマックス・シリーズ（CS）ファーストシリーズ（S）のDeNA―巨人（横浜）を予想した。宮崎、牧ら全員が出場するとすればDeNAが10対9で巨人を戦力で上回ると指摘した。巨人の誤算は、故障の影響で吉川尚が後半戦も状態が上がってこなかったこと。江川氏は「吉川さんが3番くらいに戻ってきたらジャイアンツの戦力が上だと思