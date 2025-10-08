歌手の平井堅さん（53）の楽曲『瞳をとじて』が、8日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、累積再生数1億回を突破しました。2004年にCDでリリースされ、2019年に配信がスタートした『瞳をとじて』。週間再生数は51.1万回で、累積再生数は1億42.9万回を記録。自身初の累積再生数1億回を突破した作品となりました。楽曲は、2004年に公開された映画『世界の中心で、愛をさけぶ』の主題歌で、『第37回オリコン年間ランキ