3歳ダート3冠競走の最終戦「第27回ジャパンダートクラシック」（Jpn1）が大井競馬場で行われ、ナルカミが逃げ切って頂点に立った。羽田盃、東京ダービーの覇者ナチュラルライズ（牡3＝伊藤圭）は単勝1.9倍の1番人気。3番手を追走し、4角では2番手。だが直線でナルカミとの差をなかなか詰められず、3馬身差をつけられて2着。3冠はならなかった。横山武は「いつもに比べたら折り合いもついていた。最後はモタれていたが、本当