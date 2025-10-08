電動キックボードなどのシェアリングサービスを展開する「Luup」は、来月7日から運用を変更すると発表しました。警察が把握した違反した利用者の情報について、警察が「Luup」に提供することに同意しなければ利用できない運用になるということです。「Luup」は基本的な交通ルールを守らず比較的軽い違反を繰り返す人に対処するため、軽い違反に点数を設け一定の点数以上に達した人のアカウントを30日間凍結する罰則制度を行ってい