２０２５年のノーベル化学賞受賞が決まった北川進さんを知る研究者からは、快挙をたたえる声が続々と上がった。元所属先である理化学研究所放射光科学研究センターの石川哲也センター長は「いつか受賞するだろうと諸外国から言われていた。非常に喜ばしい」と吉報に笑顔を見せた。北川さんの当時の印象については「新しいデータが出ると若手と楽しそうに話し、和やかな雰囲気で大きなグループを動かしていた」と語った。また