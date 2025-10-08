新潟市が計画する液状化対策工事をめぐり、市は維持管理の費用について、一部、住民に負担を求めるとしていましたが、生活保護世帯など支払いが困難な世帯については全額を免除することを決めました。能登半島地震で新潟市西区や江南区を中心に被害が広がった液状化。市は計250ヘクタールで対策工事を検討しています。工事にあたっては、街区ごとに「地権者全員の合意」を前提に、維持管理費として土地50坪あたり、30年間で