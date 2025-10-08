（台北中央社）国内外の政治家や専門家が安全保障について話し合う「2025台北安全対話」が8日、台北市内で開かれた。元海上自衛隊下関基地隊司令の佐々木孝博氏は、中国は目的達成のためには手段を選ばない「超限戦」で台湾統一を推進していると指摘し、警戒を促した。国防部（国防省）のシンクタンク「国防安全研究院」が主催した。シンポジウムには米国や英国、ドイツ、日本、オーストラリアなどから政治家や専門家らが招かれ、