台風23号が発生 気象庁によりますと、台風23号は、午後６時現在、フィリピンの東を時速30kmの速さで北北西へ進んでいます。 【画像を見る】この先「台風のたまご」はどうなる？予想図を見る 中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。 今後の進路は【画像①】の通りになっています。 【詳しい気象情報】（目次）①熱帯低気圧今後の進