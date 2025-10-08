2025年10月7日（火）から、北海道内の『ファミリーマート』約240店で、北海道札幌の人気店『パフェ、珈琲、酒、佐藤』監修による『ピスタチオといちごのパフェ』が販売中です。 昨年発売された第1弾は、本格的な味わいが人気となり、SNS上でも「お店のパフェみたい！」「コンビニスイーツとは思えないクオリティ」といった声があがっていました。 画像：株式会社ファミリーマート 第2弾となる今