民家が立ち並ぶ道路脇を走るクマ。すると、歩いていた女性めがけて突然、飛びかかりました。予想外の事態に逃げ惑う女性。防犯カメラが捉えたクマ襲撃の映像です。8日午前7時ごろ、秋田・大仙市で82歳の女性が散歩していたところ、突然現れたクマ1頭に襲われました。クマに顔を引っかかれた女性は、通りかかった車に避難。その後、病院に搬送されましたが、女性は会話ができる状態だということです。クマは女性を襲ったあと、線路