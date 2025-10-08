1段の滝としては中国一の落差・314メートルを誇る雄大な滝として知られ、「天の川が舞い落ちてくるような絶景」と紹介される「雲台天瀑（うんだいてんばく）」。国慶節の大型連休で多くの観光客が訪れていた5日、滝のすぐ横で土砂崩れが発生した。岩が滝のように観光客に…10月5日、雲台天瀑のすぐ横で、突然土砂崩れが発生した。山肌が崩れ、岩が滝のように次々と降り注ぎ、白い噴煙となって観光客を襲った。。「怖っ！」、「行こ