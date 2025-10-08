元AAA伊藤千晃（38）が8日、都内でWork−Life Wellness Lab（WWL）主催イベント「はたらく女性の健康をみんなで考える」に出席した。生理に関する悩みやフェムテック（女性の健康課題をテクノロジーで解決へと導く製品やサービス）について約50人の参加者と語り合い、「自分の健康問題で仕事をあきらめなくちゃいけないとか、あきらめたことがあるという人が結構いて、それを思うとまだまだ変わっていかないといけないところがある