20th Centuryの井ノ原快彦（49）と女優の本上まなみ（50）が8日、都内で「映画すみっコぐらし空の王国とふたりのコ」（31日公開）舞台あいさつ付きおひろめ試写会に出席した。「すみっコ」たちキャラクターが、雲の上を冒険する物語。本上とナレーションを務める井ノ原は「お父さんお母さん、友達のことを考えさせてくれるようなシーンがいっぱいあります」と観客の子どもたちにアピールした。本上は「できあがった映画を見た