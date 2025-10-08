Aぇ！groupの冠ラジオ「Aぇ！groupのMBSヤングタウン」（水曜午後10時）の公式X（旧ツイッター）が8日、更新された。「いつも通り、メンバー2人でお送りします。ぜひ最後までお聞きください」と、改めて通常放送が告知された。Aぇ！groupは、メンバーの草間リチャード敬太（29）が4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕され、6日に釈放。騒動後、初の放送となる。MBSラジオは6日、