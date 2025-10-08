信州の「伝統野菜」っていくつあるか知っていますか？実は「信州の伝統野菜」に認定されているものは85種類あるそうなんです。ただ、生産者の高齢化などによって伝承の危機にある野菜もあります。そんな伝統野菜を受け継ごうと奮闘する大学生がいました。喬木村の「志げ子なす」に…。平谷村の「平谷いも」こちらは阿智村の「清内路かぼちゃ」この日、8種類の伝統野菜が並んだのは飯田市で開かれたマーケットです。伝統野菜