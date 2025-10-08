『わたしって害悪ですか？〜お花畑声優厨の場合〜1』（岩城そよご：著、科丈ひとな（セブンデイズウォー）：脚本/KADOKAWA）第5回【全14回】【漫画】『わたしって害悪ですか？〜お花畑声優厨の場合〜（1〜2巻）』を第1回から読むいたって普通の会社員・美花（26歳）の生き甲斐は、若手イケメン声優・土岐野カエデを応援すること。チケット買って、グッズ買って、配信観て、アニメ観て…ただただ好きで、ただただ推していたかった。