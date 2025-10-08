午前4時半すぎ・飯田市東京農業大学4年生 井坪大雅さん「おはようございますよろしくお願いします」東京農業大学4年生の井坪大雅さん。今年5月、飯田市の実家に戻り、伝統野菜の生産者になるべく、準備を始めています。大学に行くのは今は週に1度だけ。高速バスで東京に通っています。朝早く、向かったのは車で1時間ほどの天龍村。午前6時・天龍村今月までの4か月間、週に3日、インターンとして村が出資する会社で伝統野菜の