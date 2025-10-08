サントリー戦でスパイクを放つペルージャの石川（左）＝有明アリーナ（代表撮影）バレーボールの男子国際親善試合第2戦が8日、東京・有明アリーナで行われ、大同生命SVリーグ王者のサントリーは日本代表主将の石川が所属し、昨季は欧州チャンピオンズリーグ（CL）を制したペルージャ（イタリア）に0―3で敗れ、初戦に続いて連敗となった。サントリーは第1セットを19―25とされると、第2セットも出だしからリードを許して21―25