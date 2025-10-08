イタリアで出版された優れた日本文学の著者と翻訳者を顕彰する第４回日伊ことばの架け橋賞の授賞式（伊日財団主催、読売新聞社など共催）が８日、東京都千代田区のイタリア文化会館アニェッリホールで開かれた。「街とその不確かな壁」で受賞した作家の村上春樹さん（７６）はスピーチで、「翻訳は究極の精読であり、小説家として多くの大切なことを学んできた」と語った。１９８０年代半ばにイタリアとギリシャで生活していた