女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が国内女子ツアーの延田グループ・マスターズＧＣレディース（２３〜２６日、兵庫・マスターズＧＣ）に出場することが８日までに決まった。日本女子プロゴルフ協会の公式サイトで同大会の出場予定選手に、西村優菜（スターツ）らとともに名を連ねた。米ツアーを主戦場とする渋野は、１０日開幕のスタンレーレディースホンダ（静岡・東名ＣＣ）に出場。翌週は富士通レディース（１７〜１９