◇バレーボールワールドチャレンジシリーズペルージャ3ー0サントリ（2025年10月8日東京・有明アリーナ）国際親善試合の最終戦が行われ、日本代表主将の石川祐希（29）擁する欧州チャンピオンズリーグ覇者のペルージャ（イタリア）が、高橋藍（24）が所属するSVリーグ覇者のサントリーを3―0で下して2連勝した。今年1月に両チームがパートナーシップを結んで実現した夢の対決。来年はイタリアでの開催を予定している。